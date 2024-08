A Enna panchina rossa contro le violenze di esponenti del clero

Il Comune di Enna, accogliendo la richiesta di Francesco Zanardi, presidente di Rete L'abuso, unica associazione italiana che si occupa di vittime di abusi da parte di esponenti del clero, ha installato al Belvedere Marconi una panchina viola, simbolo della lotta alla violenza sui minori. È la seconda installata in Italia, dopo Savona, e la prima in Sicilia.

Questa iniziativa, simbolo, fra altri, della lotta contro la violenza sulle donne e a sostegno dei diritti, e contro l'abuso dei minori - dice l'assessore comunale alla comunità educante e alla tutela dell'infanzia, Giuseppe La Porta - si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che l'amministrazione comunale sta portando avanti. La panchina va a completare, insieme a quella rossa dedicata alla violenza contro le donne e quella gialla, dedicata a Giulio Regeni il parco della Sensibilità della Comunità" .

"Questa installazione rappresenta un importante passo avanti nell'impegno dell'amministrazione comunale di Enna nella lotta alla violenza sui minori - dichiara il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro - ed uno strumento efficace per sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura del rispetto e della protezione dei più deboli".