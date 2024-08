Basket, per la Virtus Ragusa primo test amichevole precampionato: sabato al PalaPadua arriva Piazza Armerina

Una Virtus Ragusa nel pieno della preparazione atletica, affronterà sabato prossimo, al PalaPadua, il primo test amichevole contro la Siaz Piazza Armerina. L’ingresso è gratuito, con palla a due alle 18. Coach Gianni Recupido, dopo dieci giorni d’allenamento, avrà modo di raccogliere le prime (anche se parziali) indicazioni sulla squadra che sta -progressivamente- plasmando. A partire dall’adattamento dei tre nuovi, Erkmaa, Bertocco e Gloria. “Il fatto che molti giocatori conoscano il nostro sistema - analizza il coach - può rivelarsi un vantaggio. Le situazioni di gioco cambiano in base all’avversario e alla categoria, ma qualcuna delle soluzioni adottate l’anno scorso ha dato profitto e verrà mantenuta. Spero che i “vecchi” siano in grado di aiutare le new entry a inserirsi in maniera rapida. Quello che conta maggiormente, più che la tecnica o la tattica, è il modo di lavorare, il livello di attenzione da mettere durante gli allenamenti. Lo scorso anno ci abbiamo messo un po’ di tempo a capire il metodo - osserva Recupido - ora speriamo di accorciare i tempi”.

Dopo il test con Piazza Armerina, Ragusa tornerà in campo per un’altra amichevole di prestigio, il 4 settembre a Caltanissetta, contro Capo d’Orlando, anch’essa reduce dal salto di categoria. Nel corso del precampionato ci saranno anche un paio di test con Agrigento, l’ultima delle tre formazioni siciliane inserite nel gruppo A della Serie B Old Wild West, che annovera in prevalenza formazioni del Nord Italia. L’esordio in competizioni ufficiali della Virtus, invece, è fissato per domenica 29 settembre, in casa, contro Treviglio.