Black out a Rosolini, strade al buio: grandine a Marzamemi ( I VIDEO)

La tanto attesa pioggia in provincia di Siracusa è arrivata. Poca, ma c'è stata. A Pachino acqua dal cielo per una buona mezz'ora intorno alle 14. Maggiori conseguenze a Marzamemi dove si è registrata una fitta grandinata, ma non avrebbe provocato danni alle colture. Quasi in contemporanea si è scatenato il diluvio a Rosolini. Un temporale durato quasi un'ora. Tuoni e fulmini hanno fatto saltare le cabine elettriche in una città dove la rete dell'illuminazione pubblica è vetusta ed andrebbe rifatta, ma i soldi pubblici si spensono in sagre e feste. Molte le strade al buio in serata. Da via Sant'Alessandra, via Canova, via Galilei. Operai dell'Enel a lavoro per fare ripartire gli impianti. In tarda serata il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola ha fatto sapere su un canale social che l'emergenza è rientrata.

VIDEO 1. Diluvio a Rosolini con conseguente Black out

Video 2. La grandine a Isola blù a Marzamemi