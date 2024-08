Musica a due passi dal mare, a Marettimo tributo a Dalla e al grande schermo

Due concerti a pochi passi dal mare, uno dedicato al cantautore scomparso Lucio Dalla e l’altro alle colonne sonore dei film di successo dell’ultimo mezzo secolo. Per due giorni Marettimo, l’isola sacra dell’arcipelago delle Egadi, ha ospitato i due concerti promossi dalla Pro Loco Egadi, con la direzione artistica di Filippo Peralta e il patrocinio del Comune. In programma si sarebbero dovuti svolgere a scalo maestro, nella suggestiva baia sotto il Castello di Punta Troia, ma per le condizioni meteo avverse sono stati spostati in paese. Il primo concerto allo scalo nuovo è stato un tributo a Lucio Dalla, un progetto costruito in questi mesi da Peppe La Commare (voce), con Giuseppe Clemente (piano) e Sal Cacciatore (chitarra e tromba). Poco più di un’ora durante la quale gli spettatori hanno vissuto le emozioni che la musica riesce a trasmettere. Mentre il sole tramontava, a due passi dal mare e tra le barche dei pescatori marettimari, La Commare ha interpretato i più grandi successi del cantautore bolognese scomparso nel 2012: da “Le rondini”, “Piazza grande”, “Felicità”, per finire con l’intramontabile “Caruso”. Il secondo concerto nella piazza dello scalo vecchio con Gino De Vita (chitarra) ed Enzo Toscano (violoncello) che hanno suonato le migliori colonne sonore dei film dell’ultimo mezzo secolo. «Questo concerto è il naturale sviluppo del progetto originario dedicato a Ennio Morricone che ci ha portato a debuttare, anni addietro, proprio qui a Marettimo e poi a Levanzo», ha spiegato Gino De Vita. «Il successo dei due concerti confermano Marettimo come location naturale per i progetti musicali d’autore – spiega il presidente della Pro Loco Egadi Massimo Saladino – l’impegno della nostra associazione è volto alla promozione e valorizzazione del territorio con la collaborazione di quanti hanno a cuore le Egadi».