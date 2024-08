Il nubifragio ad Agrigento, liberate le strade dal fango

Si fa la conta dei danni per le strade provinciali ed ex consortili della zona di Cammarata dopo il nubifragio che ieri ha interessato buona parte delle aree interne della provincia di Agrigento. I mezzi meccanici del Libero Consorzio di Agrigento e dell'impresa titolare del contratto per la manutenzione delle strade provinciali sono intervenuti per liberare le carreggiate da grandi quantità di fango e detriti. Sono chiuse al traffico le SPC 38 Borgo Pasquale-Fiuicello e SPC 39 Soria-Casalicchio, sulle quali sono ancora in corso lavori di sgombero dai detriti. Le operazioni sono proseguite anche nelle ore notturne sulle SP 24 Cammarata-S.Stefano Quisquina, 25 Mussomeli-Soria-Tumarrano, 26 Cammarata-confine provincia di Palermo, 52 Ponte Platani-Ficuzza-Perciata, 53 Bivio Sparacia-Montoni Nuovo-Str. Ponte Platani-Ficuzza-Perciata, SPC 31 Cammarata verso Casteltermini., SP 14 Racalmuto-Montedoro. Si prevedono tempi lunghi sia per lo sgombero che per la valutazione dei danni, visto anche frane e cedimenti da mettere in sicurezza.