Olimpiadi di Parigi, per il bronzo di Nino Pizzolato festa a Salaparuta

Dopo l'accoglienza per il suo ritorno a Salaparuta (Trapani) qualche settimana addietro, per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi Nino Pizzolato ieri sera è stata festa in piazza con la partecipazione di autorità e suoi concittadini.

Il giovane 28enne ha vinto negli 89 kg del sollevamento pesi alle ultime Olimpiadi di Parigi e in questi giorni si trova in vacanza nel suo paese di nascita. Il sindaco Michele Saitta ha chiamato a raccolta autorità regionali e provinciali per festeggiare l'atleta. Tra queste il vice prefetto di Trapani Luciano Zanta Platamone, il vice questore Laura Cavasino, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, Salvatore Parla e Maurizio Sardo della Federazione italiana pesistica, il manager dell'Asp Trapani Ferdinando Croce.

"Caro Nino, oggi l'Italia ti guarda ma soprattutto ti guardano i giovani. Quelli come te che raggiungono questi traguardi, siete ammirati per i successi ma anche perché diventate modelli di vita. Voi siete campioni di vita buona.

Senza mai dimenticare umiltà e tenacia", ha detto il Vescovo. Il manager dell'Asp Trapani ha lanciato la proposta a Pizzolato di diventare il testimonial di una campagna del vivere sano da portare nelle scuole della provincia. All'atleta - in prima fila c'era la sua famiglia - il sindaco ha donato un quadro (Occhio per guardare e forza per spingere) dell'artista Pippo Vaccaro.

"Non dimentico mai le mie origini - ha detto Pizzolato nel suo intervento - la fatica per il successo è iniziata proprio da qui, dal mio paese quando ho iniziato ad allenarmi, e torno qui per ripartire".