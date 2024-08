Giravano a Catania con coltelli e tirapugni: denunciati due minorenni

Giravano a bordo di uno scooter con un coltello, un tirapugni e una pistola a salve ma sono stati fermati e denunciati dalla Polizia di Stato.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, in transito per via Acquicella, hanno fermato per un accertamento due giovani che stavano viaggiavano a bordo di uno scooter.

I ragazzi sono stati identificati per due minorenni di 16 e 17 anni.

Durante l’accertamento, all’interno del vano sottosella dello scooter, sono state rinvenute dai poliziotti una pistola a salve priva di tappo rosso, di proprietà del diciassettenne, nonché un tirapugni e un coltello a scatto di proprietà, invece, del sedicenne.

Per quanto sopra i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, informando il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Dopo gli adempimenti di rito, i due giovani, sono stati affidati ai genitori.