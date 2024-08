Portopalo si è fermata: ultimo saluto alla mamma - lavoratrice (FOTO)

Era una donna affabile e sempre con il sorriso sulle labbra. A Portopalo di Capo Passero la conoscevano tutti, anche per il suo lavoro nell'unico supermercato del paese. Oggi tristezza ed anche rabbia per una morte che ha portato ad altra vita, Giusi Grinauto, 49 anni, morta appena arrivata nella sua abitazione, dopo una giornata di lavoro. C'è rabbia perchè la vittima era sana e non aveva mai avuto problemi di salute. Forse è stata stroncata da un infarto. Questa mattina per la sua scomparsa Portopalo si è fermata, rispettando l'ordinanza della sindaca, Rachele Rocca, che ha voluto proclamare il lutto cittadino per rendere omaggio alla mamma - lavoratrice di Portopalo. La chiesa Madre Greca di Eleusa era gremita all'inverosimile e non tutti hanno potuto prendere posto tra i banchi dell' edificio religioso. Tra l'altro il funerale è stato spostato da San Gaetano al tempio di più recente costruzione per motivi di ordine pubblico. Inconsolabili il marito della donna, che è un poliziotto ed i due figli maschi di Giusy. Nell'omelia don Andrea Pitrolo ha avuto parole di conforto per i familiari di Giusi Grinauto, anche se il dolore di una scomparsa prematura resta molto forte. Ai funerali hanno partecipato, tra gli altri, anche la sindaca, assessori e consiglieri comunali e tantissimi colleghi e amici della donna. Presente anche il capo della Criminalpol di Siracusa, Maria Antonietta Malandrino, che nella sua carriera ha diretto pure il Commissariato di Pachino. Registrata pure la presenza di carabinieri e finanzieri. Alla fine del rito funebre la bara è stata portata a spalla. Poi l'addio a Giusi per l' ultimo viaggio al camposanto.

(foto di Valentino Cilmi)