Santa Croce Camerina, il gruppo rugby della Polizia alla Giornata della Legalità a Caucana

Domenica 1 settembre, dalle ore 10.00 presso il Lido della Polizia di Caucana, a Santa Croce Camerina, si svolgerà una giornata dedicata allo sport ed alla legalità, cui possono partecipare tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni amanti del “rugby nella versione estiva”.

In occasione dell’iniziativa saranno presenti come tutor speciali i tecnici e gli atleti del Gruppo sportivo rugby delle Fiamme Oro della Polizia di Stato qui inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su richiesta del Questore della Provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore.

L’evento si propone di dare il massimo impulso all’inclusione giovanile nel concetto “Sport e Legalità” quale strumento per la conoscenza della mission istituzionale della Polizia di Stato nella condivisione delle tematiche ad essa pertinenti - nell’apertura al dialogo tra i giovani - e si inserisce all’interno del progetto “Cultura della legalità tra i giovani attraverso lo sport”, che ha avuto particolare impulso già da circa 4 anni a cura del Gruppo sportivo rugby delle Fiamme Oro, nel cui contesto l’attuale Questore ha prestato ausilio e particolare dedizione quando a Roma svolgeva l’incarico di Direttore del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato.

In considerazione di ciò verrà divulgato il famoso fumetto “Il Commissario Mascherpa” fortunata graphic novel edita da Polizia Moderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, nato come nuova e più agile forma di comunicazione in grado di avvicinare i ragazzi al valore e al rispetto delle regole attraverso la cultura della legalità ed i cui introiti delle vendite saranno devoluti al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, “Piano Marco Valerio” per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.