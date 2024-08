Terra d'Amuri Music Fest, concerto sul lungomare di Terrasini di Antonella Ruggiero

Dopo Ron e Roberto Vecchioni, protagonista del terzo appuntamento del festival diffuso Terra D’Amuri Music Fest sarà il “Concerto versatile” di Antonella Ruggiero, lunedì 9 settembre a Terrasini, Pa (Piazzale del Mediterraneo, Lungomare Peppino Impastato, ore 21.30 – ingresso libero), accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte e Roberto Colombo al vocoder e basso synth.

Una delle voci più versatili del panorama italiano, Antonella Ruggiero con le sue canzoni ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, del gusto del grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni Novanta, con una carriera solista, tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di interprete, intrecciata ad una naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i confini delle formule e dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro.

Queste differenti esperienze, venutesi a maturare in questi anni, vengono ora proposte da Antonella in un concerto che tocca tutti i suoi più grandi successi da “Vacanze romane” fino ad arrivare al più recente “Echi d’infinito”, andando così a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Ma la carriera di Antonella Ruggiero non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha infatti attraversato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le due guerre.

Il Festival proseguirà con Fabio Concato (26 ottobre, Palermo, clicca qui per info biglietti)) e con due omaggi alla Sicilia, alla tradizione dei canti popolari, voce genuina di un popolo, portatrice unica di tradizioni, memoria ed identità̀: a Franco Battiato (18 ottobre, Teatro Golden, Palermo, con “Stranizza d’Amuri” – concerto evento omaggio a Battiato con Mario Incudine, Luca Madonia, Giovanni Caccamo, presenta Red Ronnie – Orchestra Mediterranea e a Rosa Balistreri con il concerto omaggio “Rosa d’Amuri” (27 ottobre – Teatro Golden, Palermo, a pagamento). Spazio anche ai cantautori siciliani con il concerto “Terra Mia” con Anna Castiglia, Davide Shorty e Jonny Marsiglia che si terrà il 17 ottobre al Teatro AppArte di Palermo (ingresso a pagamento).