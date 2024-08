Nel week end 'Street Art e Musica' a Rosolini in simbiosi con Santa Fe

Week end tra arte e musica a Rosolini. Una manifestazione che andrà avanti fino all'1 settembre e che varcherà i confini della Sicilia per sbarcare fino in Argentina. L’evento estivo rosolinese dedicato all’arte, alla musica, e con tema l’emigrazione e lo sport, è infatti anche un ponte che unisce due terre sorelle, Rosolini e Santa Fe, in Argentina, grazie a un grande evento musicale che sarà proposto a Rosolini, al Parco Giovanni Paolo II, e in contemporanea a Santa Fe, sul Puente Colgante.

L’organizzazione è del Comitato Street Art, di cui è presidente Carmelo Di Stefano, che ha messo in piedi un ricco programma per il festival rosolinese dedicato all’arte e alla musica in cui sarà realizzato un murale dedicato al campione del mondo di pesi piuma, Willie Pep, una leggenda del pugilato dal sangue rosolinese. Per i tre giorni organizzati anche salotti letterari, momenti musicali, rassegne di poesia, mostre d’arte e concorsi fotografici.

Ecco il programma completo:

30 AGOSTO

Ore 9:00 - Corso Savoia

Inizio opera artistica murale di Willie Pep a cura dello street artist Andrea Sposari

Ore 11:00 - Corso Savoia

Street art è Fotografia: apertura mostra fotografica con le opere dei partecipanti al concorso

Street art è Pittura: apertura mostra pittorica

Ore 18:30 - Scalinata Madonna del Buon Consiglio (accesso da via Controscieri e da via Paternò)

Street art è letteratura: “Sono i cittadini a rendere viva una città” (in ricordo di Danilo Macauda)

Salotto letterario a cura dell’Istituto Comprensivo D’Amico con la partecipazione delle autrici di due libri: Doroty Armenia e Valeria Trovato.

Innesti musicali del Carioca Duo (Saro Lorefice e Rossella Cubeta).

Degustazione offerta da Meraki Concept Store e da Agroittica Macrostigma a cura dello Chef Giorgione.

Cantautore street Marco Amoroso lungo le vie del centro storico

Ore 21:00 - Parco Giovanni Paolo II

Street art è musica: Concerto della Corale Libere Armonie dirigono i maestri Emanuele Calvo e Giuseppe Iozzia

Ore 21:00 – Centro Storico

Cast giovanissimi – sketch e poesie itineranti

Ore 22:00 - Piazza Garibaldi

Concerto del duo “Ti La Cantu”

Ore 22:30 - Anfiteatro Calogero Rizzuto (Parco Giovanni Paolo II)

DJ set a cura di Salvatore Spataro con performance del vocalist Gianni Lentini.

31 AGOSTO

Ore 9:00 - Corso Savoia

Continuazione opera artistica murale a cura di Andrea Sposari

Ore 17:00 - Parco Giovanni Paolo II

Prove di tutti i musicisti per la registrazione del brano “People Have the Power”. Evento in contemporanea con Santa Fe – Argentina.

Ore 17:30 - Scalinata della Madonna del Buon Consiglio (accesso da via Controscieri e da via Paternò)

Installazione dei testi poetici dei partecipanti alla Rassegna Street Art è Poesia

Ore 19:00 - Scalinata Madonna del Buon Consiglio

Street art è poesia.

Reading a cura di Letizia Gori, Lucia Papaleo, Daniele Girone con la partecipazione attiva di tutti gli Autori presenti e degli studenti degli Istituti Comprensivi “D’Amico”, “De Cillis”, “S. Alessandra” “Archimede”.

Innesti musicali del Carioca Duo (Saro Lorefice e Rossella Cubeta)

Estemporanea fumettistica dell’artista Pietro Scuderi

Cantautore street Marco Amoroso lungo le vie del centro storico

Dalle ore 21:00 - Villetta Salvatore Cultrera

Punto Giovanissimi a cura del Maestro Corrado Floriddia con la band “Drum’s machine”

Ore 21:15 - Band Phenomenal Sound Machine

Ore 21:30 Band The Shivers

Ore 22:30 Street Art Sound Machine Group

Ore 23:00 Dj set con Leonardo Di Lorenzo

Ore 22:00 - Piazza Faustino Maltese

Concerto della Band “Officina del Rock”

Ore 22:00 - Piazza Masaniello

Concerto della Band “Paprika”

Ore 22:00 - Anfiteatro Calogero Rizzuto (Parco Giovanni Paolo II)

Concerto Noro’s Band

1 SETTEMBRE

Ore 9:00 - Corso Savoia

Continuazione opera artistica murale a cura di Andrea Sposari

Ore 10:00 - Per i quartieri della città

Modica Civica Street Band - musica itinerante per i quartieri della città

Ore 17:00 - Parco Papa Giovanni Paolo II

Registrazione con tutti i musicisti ed i vocalist del brano ““People Have the power”. Evento in contemporanea con Santa Fe – Argentina.