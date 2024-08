Noto, la giunta approva dopo 30 anni il nuovo Piano regolatore

Ci sono voluti 30 anni per sbloccare il Piano regolatore di Noto. E lo ha fatto l'amministrazione a guida Corrado Figura, approvando lo strumento urbanistico in giunta. Soddisfatto il primo cittadino:

"Era atteso da oltre 30 anni - dice il sindaco - e servirà per affrontare le sfide ambientali e socio-economiche. Il nuovo PRG risponde all'esigenza di aggiornare le politiche urbanistiche per affrontare le sfide ambientali, demografiche e socio-economiche emergenti. La decisione è stata presa dopo consultazioni con categorie professionali, associazioni, cittadini e stakeholders, che hanno sottolineato l'importanza di allineare i progetti agli obiettivi del programma elettorale. Tra le modifiche rilevanti figura l'eliminazione del lotto minimo nei terreni agricoli, che riflette le nuove esigenze del territorio e la direzione politica attuale. La revisione del PRG considera anche i numerosi aggiornamenti legislativi e regolamentari degli ultimi anni, oltre a nuove opportunità progettuali legate a infrastrutture future.

Il finanziamento di questi progetti sarà garantito da risorse provenienti dai fondi del PNRR e da finanziamenti regionali e statali, assicurati dalla nuova Amministrazione. L'aggiornamento del PRG è considerato un passo essenziale per uno sviluppo sostenibile, coerente con le esigenze presenti e future di Noto".

Adesso tocca al consiglio comunale votarlo, dopo il parere del Genio civile, per l'adozione definitiva.