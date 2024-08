Cartolina di Siracusa alla Mostra del Cinema di Venezia con 'Beauty is not a Sin'

Alcuni degli angoli più belli di Siracusa saranno sugli schermi dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Sabato prossimo, infatti, sarà proiettato il cortometraggio “Beauty is not a Sin” (La bellezza non è peccato) del regista hollywoodiano di origine danese Nicolas Winding Refn, che è anche autore della sceneggiatura. La città, inoltre, è presente in una scena dell’ultimo film di Luca Guadagnino, “Queer”, che sarà in concorso nella rassegna. Entrambi i lavori sono stati realizzati grazie alla Film Commission del Comune.

​“Beauty is not a Sin” era stato inizialmente commissionato dalla fabbrica motociclistica MV Agusta come spot pubblicitario della Superveloce 1000 Serie Oro ma, giunto a Siracusa con la troupe e viste le location, il regista ha deciso di modificare i piani e di realizzare un corto, la cui durata è di 7 minuti, costruendo così una vera e propria opera d’arte cinematografica.

​La pellicola sarà presentata in Laguna in anteprima mondiale nella sezione “Proiezioni speciali”. Per gli esterni del film, girato lo scorso aprile, sono stati scelti il lungomare di Ortigia, piazza Archimede, piazza Minerva, piazza Duomo e la Giudecca; gli interni prevalentemente a Palazzo Francica Nava. Gli interpreti sono Laura Grassi, Stefano Gaeta, Domenico Lo Surdo, Angelica Verri, Francesca Maria Nonni Marzano, Maria Vittoria De Giorgio, Veronica Braga. La fotografia e di Magnus Jönck e le musiche di Julian Winding.

​“Queer” sarà invece proiettato il 3 settembre. Guadagnino, già Leone d’Argento a Venezia per la miglior regia nel 2022, ha scelto la Riserva del Ciane per girare una scena di un film che è ambientato in Messico ma che è stato realizzato prevalentemente a Cinecittà.

​«Ancora una conferma – hanno detto il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata – delle grandi potenzialità di Siracusa come location naturale per il cinema e l’audiovisivo in generale, oltre che per la fotografia, e dell’importante ruolo svolto dalla nostra Film Commission».