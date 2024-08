Parco archeologico di Siracusa, i lavoratori in stato di agitazione

La Cgil di Siracusa con effetto immediato ha proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale in forza presso l'appalto del Parco Archeologico di Siracusa con conseguente blocco delle ore straordinarie.

Il personale dipendente delle aziende in indirizzo e prossime alla scadenza dell'affidamento dei servizi in appalto, non gode di nessuna tutela che ne salvaguardi l'occupazione.

Per quanto sopra, siamo a richiedere nuovamente urgente convocazione con la direzione del Parco Archeologico, che fin qui ha ignorato le richieste pervenute dall'organizzazione sindacale . e con l'assessorato Regionale di pertinenza. La nota è firmata dalla Filcams Cgil.