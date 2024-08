Le Eccellenze sul palco a Floridia: premiati studenti e atleti che si sono distinti

Floridia si prepara a celebrare l'Eccellenza. Si tratta dei ragazzi che si sono distinti nel campo della scuola, della cultura e dello sport. L'amministrazione comunale a guida Carianni lo farà con una premiazione che si terrà il prossimo 6 settembre in piazza del Popolo✨

"Il sindaco e tutta l' amministrazione - dice l'assessora alla Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Turismo e spettacolo, Serena Spada - hanno contribuito e voluto fortemente questa iniziativa affinché l’impegno per la valorizzazione dei nostri giovani talenti sia un pilastro sempre fondamentale per la nostra comunità. In questa serata speciale - aggiunge Spada - riconosceremo il talento, l’impegno e la determinazione di chi ha raggiunto risultati straordinari. Dai centisti che hanno brillato negli studi, agli atleti che hanno portato in alto il nome di Floridia, fino alle eccellenze che si sono distinte in vari ambiti. E' arrivato il momento di celebrare i veri protagonisti della nostra comunità".

(Nella foto Serena Spada assessora alla Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo, Politiche giovanili del Comune di Floridia)