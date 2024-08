Auto fuoristrada a Randazzo: morta una donna ed i due figli ricoverati

Una 68nne, Santina Vercoco, è morta la notte scorsa nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stata trasferita alcune ore prima, con un elicottero del 118, per le gravi ferite riportate in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era sul sedile posteriore una Fiat 500 che ieri, verso le 19.30, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la Statale 284, tra Maletto e Randazzo, è uscita di strada e si è ribaltata.

Sulla vettura c'erano anche due figli della vittima, fratello e sorella, che sono stati ricoverati per fratture ed escoriazioni varie nell'ospedale di Bronte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Randazzo, i Vigili del fuoco e personale medico del 118.