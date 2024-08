Ospedale Cervello di Palermo, stabilizzato l'ultimo operatore socio - sanitario

È arrivata la firma per la stabilizzazione dell'ultimo operatore socio sanitario precario di Villa Sofia-Cervello. L'azienda ospedaliera dice dunque addio al precariato di queste importanti figure sanitarie. Lo comunica la Fials Palermo per voce di Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara. "Il nostro sindacato - dicono - ha ritenuto giusto e doveroso intestarsi la lotta per stabilizzare tutto il personale precario facendosi carico di interfacciarsi con l'azienda e le istituzioni riuscendo a dialogare anche con la politica e in questo senso un plauso va al presidente Schifani, all'assessore alla Salute, Giovanna Volo e al direttore Iacolino per l'impulso dato a un settore, quello della sanità, dove è vitale riuscire a garantire la stabilità al personale per fornire un'assistenza migliore e sempre più efficiente. Un ringraziamento va anche al neo direttore dell'azienda, Colletti".