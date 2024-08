Due ingenuità affossano il Messina, prima sconfitta stagionale con il Cerignola

Il Messina incassa la prima sconfitta stagionale sul campo del Cerignola, pur disputando una discreta gara. Il confronto valido per il campionato di serie C, finisce col risultato di 2 a 0. I padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un errore fra il portiere biancoscudato e Rizzo: su un lancio dalle retrovie, Cuppone approfitta dell’indecisione e deposita in fondo al sacco con porta praticamente sguarnita (20’). Il difensore si riscatta parzialmente poco più tardi, immolandosi e concedendo solo il corner sulla conclusione a botta sicura e da distanza ravvicinata di Paolucci. Reagisce il Messina intorno alla mezzora, Lia pennella per l’incornata di Petrungaro, sfera di un soffio a lato.

Anche il raddoppio del Cerignola arriva all'80' in maniera piuttosto rocambolesca: il destro schiacciato in area di Capomaggio prende una traiettoria che inganna Krapikas, rete che segna sostanzialmente la fine della partita.