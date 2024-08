Floridia, rimozione dei rifiuti sulle strade per Canicattini e Cassibile

Al via gli interventi di pulizia sulle strade di collegamento tra Floridia e Canicattini Bagni e tra Floridia e Cassibile-Fontane Bianche. A comunicarlo è il deputato regionale del Partito Democratico, Tiziano Spada, che ha recentemente denunciato lo stato di degrado e abbandono di queste arterie stradali, invase da cumuli di rifiuti.

"Finalmente inizia la rimozione dell'immondizia accumulata lungo queste strade, frutto di un abbandono indiscriminato che ha trasformato il territorio in una discarica a cielo aperto," dichiara Spada. "Grazie alla sinergia con il Libero Consorzio e il Comune di Siracusa, rappresentati dal dirigente e dal sindaco, possiamo oggi avviare questo importante intervento di pulizia, di cui sentivamo urgente bisogno."

Il deputato regionale ha inoltre voluto ringraziare l'imprenditore Salvatore Moschella per il suo contributo. "Moschella ha dimostrato un grande senso civico intervenendo personalmente sulla traversa S. Tommaso, ripulendola e restituendola alla comunità in condizioni decorose," ha sottolineato Spada.

I lavori di pulizia sono previsti nei prossimi giorni e rappresentano solo il primo passo di un progetto più ampio. "Dopo questa fase, sarà fondamentale un coordinamento tra il Libero Consorzio di Siracusa e i sindaci dei comuni interessati, come Siracusa, Floridia, Canicattini Bagni e Solarino," continua Spada. "L'obiettivo è adottare misure concrete per prevenire ulteriori abbandoni di rifiuti, come l'installazione di fototrappole e telecamere di sorveglianza."

Oltre alle azioni immediate, il deputato ha anche sottolineato la necessità di un sostegno economico da parte della Regione Siciliana. "La lotta contro l'abbandono dei rifiuti non può gravare solo sulle spalle delle amministrazioni locali. Serve un impegno finanziario concreto della Regione per sostenere iniziative che salvaguardino il nostro ambiente e il decoro urbano," conclude Spada.

L'iniziativa segna un passo importante nella lotta contro il degrado ambientale del territorio siracusano, con l'obiettivo di restituire dignità e pulizia alle strade che collegano alcune delle località più frequentate e amate della provincia.