Mamma 24enne muore in incidente a Fondi, alla guida il compagno positivo ad alcol e droga

E'risultato positivo all'alcol e alle droghe Ali Hoxha il giovane di 22 anni alla guida dell'auto che questa notte è finita fuori strada ribaltandosi in via Sant'Anastasia, a Fondi.

Un incidente costato la vita alla sua compagna di 24 anni, Mariagrazia Bedin, in macchina insieme a lui.

Il loro bambino di pochi mesi e la sorella del conducente sono invece ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Il ventiduenne al volante, dimesso dall'ospedale, è stato trasferito agli arresti domiciliari dalla polizia stradale di Formia.

Secondo quanto ricostruito finora, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i quattro sarebbe uscita fuori strada autonomamente, capovolgendosi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Gli altri due figli di Mariagrazia Bedin viaggiavano in una seconda auto poco distante insieme ai nonni. Lei invece, era più avanti in una macchina guidata dal suo compagno sulla quale viaggiavano anche il loro bambino di 6 mesi e la sorella del conducente. Quest'ultimo, sottoposto come da prassi una volta arrivato in ospedale ai test tossicologici ed etilometrici, è risultato positivo all'alcol e alle droghe.