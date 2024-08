Derby di Coppa Italia in tinta azzurra, al De Simone si gioca Siracusa - Ragusa

Dall'altra parte della barricata. Gaetano Cutrufo arriva al De Simone da presidente del Ragusa. Nella presentazione degli iblei in piazza San Giovanni, Cutrufo ha chiesto l'aiuto di tutti per portare a casa risultati importanti. Parole dette e ritrite che a Siracusa conoscono in tanti. Anche il passato dell'imprenditore Cutrufo, che sulla piazza siracusana ha avuto alterne vicende. Gli resta il merito di avere riportato il Siracusa in serie D, ma anche il demerito del passaggio di mano della società all'imprenditore Alì. Fu un'annata disastrosa. Domani sarà derby in tinta azzurra tra il Siracusa ed il Ragusa. Si comincerà a fare sul serio a partire dalle 17. Il folclore va in soffitta e si gioca per la vittoria. Lo chiede il tecnico Marco Turati, la società e gli sportivi. Così Turati alla vigilia del derby di Coppa Italia. "Dobbiamo affrontare tutte le partite ufficiali con lo stesso spirito - dice l'allenatore - Questa è una cosa che pretendo sin dall'inizio e la squadra lo sa. Sa che domani vogliamo fare una gara importante e vogliamo mettere qualche mattoncino in più a quello che abbiamo costruito in questi 45 giorni. Contro il Ragusa sarà l'occasione per mettere in mostra quello che vogliamo fare. Affronteremo una squadra che ha giocatori importanti, che hanno fatto settori giovanili di rilievo ed anche calciatori che arrivano dalla serie C e sono allenati da un tecnico che ha grande esperienza. Sappiamo che è una partita complicata ma ci siamo preparati bene e vogliamo fare una bella figura davanti al nostro pubblico e per noi non c'è nessun margine d'errore".