Pallamano, due innesti di esperienza nello Scicli Social Club

Sempre più numeroso l’organico dell’Handball Scicli Social Club che prenderà parte all’impegnativo campionato di serie B, per la stagione 2024/2025. Sono ufficiali gli ultimi due innesti di esperienza, si tratta del portiere Franco Iacono (nella foto), nonostante l’età, potrà dare un forte contributo sia in campo sia per quanto concerne la crescita da un punto di vista tecnico dei più giovani. Franco Iacono vanta un’esperienza nella disciplina ultradecennale che lo ha visto sempre emergere per le sue prestazioni sopra le righe, dimostrando ambizione, impegno e tenacia. Sin da giovane ha praticato l’entusiasmante disciplina della pallamano, ai tempi del prof. Enzo Carbone, poi, ha vestito la maglia del Ragusa e del Rosolini in serie A e serie A2 della Libertas Scicli, ha giocato con l’Avola ed infine nelle ultime due stagioni ha difeso i colori biancazzurri dello Scicli Sport Club.

Altro innesto di esperienza è Antonio Martino, 39 anni, francese di nascita ma residente a Rosolini. Nella disciplina della pallamano nasce sin da giovane come centrale, ma con l’andar del tempo ha interpretato il ruolo di terzino con uno score molto invidiabile, dotato di un tiro potente dalla distanza, accompagnato da un’ottima elevazione e coordinazione. Ha giocato in serie A e serie A2 con la maglia del Rosolini costituendo sempre un punto forza, poi, ha avuto esperienza in serie B con l’Avola e nelle ultime stagioni ha fatto parte dell’organico dello Scicli Sport Club.

Vecchi e nuovi si raduneranno nel tardo pomeriggio di lunedì 2 settembre, presso la struttura geodetica di Jungi per dare inizio alla preparazione precampionato. Ad attenderli, oltre ai dirigenti ed appassionati, ci saranno Giovanni Marino per la parte tecnico/tattica e Elena Carnemolla che curerà, anche per questa stagione, la preparazione fisica.