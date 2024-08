Fiamme nel cantiere del Pte di Pachino: messi in sicurezza i pazienti Rsa

Pte di Pachino senza pace. Dopo i tanti problemi di ordine sanitario, anche il fuoco. Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nella struttura esterna di contrada Cozzi. Il fuoco sarebbe stato appicato al materiale del cantiere edile. L'incendio è stato circoscritto prima che il fuoco potesse intaccare l'ex ospedale.

Le fiamme hanno annerito le pareti esterne dell’edificio mentre, cautelativamente, i pazienti della RSA sono stati spostati in tutta sicurezza in un’altra area della struttura sanitaria, al fine di potere areare i locali parzialmente interessati dal fumo proveniente dall’esterno. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone ringrazia i Vigili del Fuoco per la tempestività di intervento nonché le Forze dell’Ordine e i tecnici dell’Asp per il supporto: “Collaboreremo con le Forze dell’Ordine – dichiara il manager Caltagirone - acquisendo le immagini delle telecamere al fine di potere accertare eventuali comportamenti dolosi che hanno potuto generare l’incendio. Provvederemo ad effettuare tutte le perizie del caso e a ripristinare in tempi celeri lo stato dei luoghi”.