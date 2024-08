Calcio a 5, avvio coi botti per la Futura Rosolini: in Coppa Italia espugna Scicli (2 - 8)

Un debutto coi fuochi d'artificio quello della Futura Rosolini che al debutto in Coppa Italia regala ai propri sostenutori gol ed una grande prestazione. I rosolinesi del patron Daniele Giurato nella pria gara del torneo, hanno espugnato il parquet di Scicli nella prima di andata. Il punteggio di 2 a 8 perla Futura Rosolini parla chiaro del divario in campo tra le due formazioni. Le reti per la Futura Rosolini portano le firme di Modica (doppietta), Giuga (doppietta), Milana (doppietta), Diego Fernandes e Franco Gil.

Soddisfatto a fine gara Giurato per la performance della Futura. "Non c'è dubbio - dice - che la squadra è più forte rispetto alla passata stagione. Ma è ancora troppo presto per fare proclami, andiamo avanti di partita in partita con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinti. Aspettiamo l'inizio del campionato, ma sono convinto che il nostro tecnico Peppe Spadaro, ha già iniziato a raccogliere i frutti del suo lavoro".