Santissimo Crocifisso, il 14 settembre in piazza a Favignana Noemi in concerto

Noemi porterà la sua travolgente carica live a Favignana con l’appuntamento in programma sabato 14 settembre 2024 a Piazza Matrice. In apertura si esibirà Shari, finalista nel 2022 di Sanremo Giovani e in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile: un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia con un crescendo potente e influenze gospel. Il videoclip del singolo è diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv