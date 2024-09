Siracusa, morto l'ex primario di Radiologia: forse ritardi nei soccorsi

E' morto a 72 anni il noto radiologo Mario Nicolosi. Originario di Ramacca ma siracusano di adozione, già primario di radiologia all' Ospedale Umberto I° di Siracusa.

Negli ultimi anni Nicolosi è stato direttore sanitari alla Clinica Villa Aurelia di Siracusa e responsabile di Radiologia al Centro Santa Venera di Avola, nonchè direttore dell'ente di formazione Siref e direttore della sede siracusa dell' Università Telematica Pegaso.

La Camera ardente per Mario Nicolosi è stata allestita in Via Archia a Siracusa e i funerali si terranno martedì 3 settembre a Santa Rita ( al momento orario da definire) .

Amaro il commento del figlio Francesco:" mio padre per decenni al servizio di tutti con competenza e tanta umanità. Ma quando mio padre ha avuto bisogno della sanità pubblica l'ambulanza è arrivata ben 45 minuti dopo la nostra richiesta !"