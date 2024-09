Coppa Italia, il Modica a Palazzolo: primo test sul campo

Il Modica Calcio impegnato oggi a Palazzolo per l’andata del Primo Turno di Coppa Italia di Eccellenza. E' la prima sfida che vedrà la formazione di Pasquale Ferrara (nella foto) scendere in campo alla conquista di un vero bottino. Dopo una buona preparazione e dei buoni test sarà il momento di dimostrare fin dove si può spingere questo gruppo e in che stato di forma arriva a questo inizio.

Dall’altra parte il Palazzolo che darà tutto in campo per dimostrare di aver lavorato bene e di potersi misurare con qualunque realtà di questo campionato di Eccellenza, specie in questa fase di rodaggio per tutte le compagini, compresa quella rossoblu.

Questo l’elenco dei convocati per la partita contro lo Sport Club Palazzolo, Stadio Comunale Scorfani Salustro alle 15:30:

Arquin, Battaglia, Belluso, Cappello, Denaro, Floridia, Kondila, Idoyaga, Incatasciato, La Licata, Maimone, Mallia, Margaritini, Mollica, Palmisano, Pettinato, Rallo, Rotante, Schembari, Susino, Vitelli