Slitta di 24 ore la distribuzione dell' acqua a Gela per guasto

A causa di un guasto riscontrato nella sala manovre, nella giornata odierna non è stato possibile effettuare la programmata distribuzione alle utenze servite dal serbatoio Caposoprano, nel territorio di Gela, che pertanto slitterà di 24 ore.

I tecnici di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sono già al lavoro per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni ulteriore utile aggiornamento.