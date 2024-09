Televisione, un “autunno caldo” per il regista modicano Giovanni Caccamo

Finite le vacanze nella sua Modica (“sbirciata” anche con l’occhio del fotografo di razza alla ricerca di ispirazioni nel barocco della città), il regista Giovanni Caccamo, dai prossimi giorni, sarà impegnato con programmi Mediaset e Rai, oltre che con la regia di un concerto evento di Mario Biondi al Teatro Antico di Taormina. Il primo “appuntamento” è dietro l’angolo con il “ponte di comando” di “E’ sempre carta bianca”, il collaudato programma condotto dalla “Signora” di Rete 4, Bianca Berlinguer. Si parte martedì 3 settembre con il serale che, da ottobre, raddoppierà: martedì e domenica.

Un’altra regia da un luogo carico di storia e di emozioni è quella che Giovanni Caccamo curerà il 14 settembre dal Teatro Antico di Taormina per il concerto-evento di Mario Biondi. Uno spettacolo che promette grandi suggestioni e la presenza di grandi ospiti italiani e internazionali.

Altro appuntamento importante per il regista modicano, a metà ottobre, con “Binario 2” nella fascia mattutina di Rai 2 al posto di “Viva Rai2” di Fiorello. Il programma, in diretta, avrà come originale location la stazione Tiburtina di Roma: sarà condotto da Carolina Di Domenico e Andrea Perrone.