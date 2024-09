Il derby di Coppa Italia lo vince il Siracusa su rigore: contro il Ragusa tanta noia (FOTO)

Non è il miglior Siracusa (almeno sulla carta) quello visto all'opera quest'oggi al 'Nicola De Simone'. Gli azzurri, oggi in maglia bianca, vincono il derby con il Ragusa si qualificano ai 32esimi di Coppa Italia. La squadra fa il minimo indispensabile. Gli ospiti hanno disputato una partita onesta, mostrando limiti, però, in fase conclusiva. Il Siracusa ha tirato due sole volte nello specchio della porta, una volta su calcio di rigore trasformato da Sarao poi nel secondo tempo con Convitto. L'ex Trapani si libera bene in area e scarica un bel destro ma Grasso è bravo a respingere.

Tornando al derby, è stata la noia a farla da padrona, in un campo semivuoto. Forse poco più di mille spettatori, con una cinquantina di ultrà iblei che hanno preso posto nella curva ospiti. Tuttavia il confronto è stato anche un test per i due allenatori. Per Marco Turati sono arrivate le conferme per una buona performance di Convitto, Candiano e soprattutto di Longo, spina nel fianco nella fascia sinistra.

In casa Ragusa, mostra la sua bravura l'esterno Vitelli e la mezzapunta Yassin. Poi c'è il portiere Grasso che si è superato su una conclusione a botta sicura di Convitto.

Ma il derby di Coppa Italia rimane un test poco probante. Domenica prossima si giocherà la prima di campionato. Il Siracusa andrà a Lamezia Terme ed affronterà il Sambiase mentre il Ragusa affronterà il Citta di Sant'Agata. In tribuna oggi fra gli ospiti 'speciali', l'ex Siracusa Andrea Sottil, da una settimana sulla panchina della Sampdoria.

