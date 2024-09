Modica, "The Marchesa Summer Fest 2024": musica e buon cibo nel centro storico

Buona musica, buon cibo e tanto divertimento questi gli ingredienti principali di “The Marchesa Summer Fest 2024”, l’evento di intrattenimento pensato dai commercianti di Via Marchesa Tedeschi a Modica.

Un’iniziativa nata dal basso, un sogno coltivato da tempo, che finalmente muove da solo i primi passi. The Marchesa Summer Fest è un format pensato dalle aziende ristorative che insistono lungo una via principale del salotto della città, che hanno sognato un festival in cui il fulcro fosse proprio un tratto di strada percorso tante volte ma poco rivalutato.

L’idea ha coinvolto tutti i ristoratori della zona che per la prima volta, forse un po’ increduli, si sono ritrovati attorno a un tavolo qualche mese fa per fare squadra e impegnarsi per un progetto di sviluppo territoriale.

L’iniziativa sposata anche dal comune di Modica, che ha concesso il patrocino gratuito e il supporto logistico, gode anche del sostegno economico dell’Assemblea della Regione Siciliana.

The Marchesa Summer Fest è giunto al giro di boa, in sordina si sono vissuti i primi due appuntamenti il 22 agosto con il concerto de “I Rimmel cantano Francesco De Gregori” e il 29 agosto con i Malleabile con Peppino Marabita e Gli Schiacciadiavoli. Si prepara ora ai prossimi due appuntamenti in cartellone il 5 settembre con Gran Bollito Social Club e l’evento conclusivo il 13 settembre con “Piume” Clown&Bubbles Show con Cinzia Di Rosolini e infine i Noro’s.

Il cartellone degli eventi è il frutto di un impegno congiunto di oltre 15 realtà imprenditoriali di via Marchesa Tedeschi.