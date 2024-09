Modica, lutto nel mondo dei consulenti: a 67 anni è morto Savio Avveduto

Lutto nel mondo dei consulenti del lavoro iblei. A Modica, all’età di 67 anni, è morto Savio Avveduto, titolare di uno dei più importanti studi di consulenza del lavoro del Ragusano, con uno staff di consolidate professionalità. Il decesso è avvenuto nella serata di domenica. Savio Avveduto, malgrado i problemi di salute degli ultimi anni, è stato sempre in prima linea per essere da esempio alla sua famiglia e ai suoi collaboratori nello svolgimento di una professione delicata e impegnativa alla quale si è dedicato con la passione di chi ama il proprio lavoro. E le numerose attestazioni di stima nei suoi confronti testimoniano l’apprezzamento di amici o di semplici conoscenti per le doti umane di una persona che, malgrado le difficoltà, si è sempre rialzato per continuare a lottare. E, anche nei momenti più difficili, è stato sul “ponte di comando” ad infondere fiducia, coraggio e solide speranze ai familiari, ai suoi collaboratori e ai clienti dello studio di Corso Umberto.

Savio Avveduto lascia la moglie Rosa, e i figli Chiara, Michele e Giulia. I funerali saranno celebrati domani, martedì 3 settembre, alle 15, 30, nel Duomo di San Giorgio, a Modica.

Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.