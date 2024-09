Il Trapani perde in casa per 3 a 0 e la società esonera l'allenatore Torrisi: squadra affidata ad Aronica

- Alfio Torrisi è stato sollevato dall'incarico di tecnico del Trapani. A renderlo noto è la stessa società granata attraverso un comunicato col quale ringrazia il tecnico vincitore del campionato dei record in Serie D e gli "rivolge i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni augurandogli le migliori fortune personali e professionali".

La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica. "Caro Alfio - ha detto il numero uno del Trapani, Valerio Antonini - è sempre spiacevole avere l'onere di prendere certe scelte ma la funzione di imprenditore e presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell'interesse della società per il fine unico che è la vittoria del campionato. Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto".

Alfio Torrisi non è più l'allenatore del Trapani Calcio. La netta sconfitta di ieri al Provinciale per 3-0 contro il Picerno è costata la panchina al tecnico granata. La notizia aveva cominciato a circolare già nella notte, ma solo nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la nota ufficiale del club granata.

La guida della squadra è stata momentaneamente affidata al tecnico della primavera, Salvatore Aronica, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore. Quelli che circolano sono nomi importanti:

Delio Rossi e Attilio Tesser. Tra i papabili però spunta anche il nome di Massimo Oddo, reduce dall'esperienza con il Padova.