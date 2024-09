Calcio, reso noto il calendario del campionato di Eccellenza: esordio a Lentini per il Modica

In attesa della gara di ritorno della Coppa Italia in programma con il Palazzolo domenica prossima al "Barone", il Modica conosce i primi avversari del campionato di Eccellenza. I rossoblù giocheranno, il 15 settembre sul campo della Leonzio. Intanto, però, c'è da pensare al ritorno di Coppa dopo il pareggio ( 1 a 1) nella gara di domenica a Palazzolo. Mister Pasquale Ferrara, nel dopopartita, ha parlato dio 35 minuti di ottimo calcio del Modica e con il gol, ma ha sottolineato anche le tante occasioni sprecate per chiudere la partita.

Tornando al calendario del girone B di Eccellenza, la prima uscita casalinga avverrà, invece, il 22 settembre quando al “Vincenzo Barone” arriverà il Mazzarrone degli ex Samuele Costanzo, Charlie Famà e Angelo Strano. Il primo big match della stagione per i ragazzi di Pasquale Ferrara sarà il 6 ottobre alla IV giornata quando al “Barone” ci sarà l’atteso derby ibleo con il Vittoria.