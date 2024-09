Blitz anticamorra a Caserta, 40 persone in carcere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di oltre 40 persone, indiziate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati anche l’elemento di spicco di un gruppo camorristico operante nella provincia di Caserta.I dettagli dell’operazione verranno illustrati dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Caserta, Col. Manuel Scarso, in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Procura.