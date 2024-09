Gaza, Netanyahu fa arabbiare Biden: manifestanti in piazza a Tel Aviv

Duro scontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Netanyahu su Gaza. L'accordo per la tregua e la liberazione degli ostaggi 'è vicino', ma il capo del governo di Israele 'non fa abbastanza' per ottenerlo', afferma il leader americano. Parole 'sconcertanti', è la prima risposta che arriva dall'ufficio del primo ministro: 'Fa pressione su di noi mentre Sinwar rifiuta qualsiasi accordo'. Rispondendo a chi gli chiedeva se prevede di parlare con Netanyahu, Biden ha detto: "Prima o poi". Netanyahu è stretto tra le bordate del capo della Casa Bianca e le proteste nel suo Paese. Migliaia di manifestanti hanno bloccato ieri Tel Aviv per lo sciopero generale proclamato dopo il ritrovamento dei corpi dei 6 ostaggi uccisi, di cui Hamas ha pubblicato anche un video. I dimostranti hanno chiesto il rilascio dei rapiti e accusato il governo di agire contro la nazione.