Salvo Madonia confermato direttore sanitario dell'Asp di Siracusa

Salvo Madonia continuerà per il prossimo triennio a svolgere nell’Asp di Siracusa le funzioni di direttore sanitario. Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, con delibera n. 0343 del 2 settembre 2024, ha confermato la fiducia nei suoi confronti individuandolo tra i soggetti idonei alla nomina ed in possesso di tutti i requisiti previsti.

“Ringrazio il direttore generale Caltagirone per la fiducia accordatami – dichiara il direttore sanitario Salvatore Madonia -. Il mio incarico in questa Azienda proseguirà con la certezza che profonderò il massimo impegno all’insegna della più proficua collaborazione e sinergia, con professionalità e spirito di servizio, portando avanti la nuova programmazione che il direttore generale ha avviato per offrire alla popolazione servizi sanitari sempre più efficienti ed innovativi, al passo con i tempi e con i bisogni espressi dalla popolazione”.

In atto la Direzione amministrativa resta affidata a Salvatore Lombardo attualmente in carica con contratto vigente sino al 2025.