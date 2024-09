Ortigia Resistente, Comitato chiede al sindaco di firmare l'accordo alla sostenibilità

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente esprime il proprio sconcerto riguardo alle recenti dichiarazioni del Sindaco Francesco Italia, rilasciate su FM Italia e apparse sul giornale online Siracusa Oggi. Le affermazioni del Sindaco sono considerate prive di qualsiasi fondamento concreto, ignorando ancora una volta la realtà che i residenti di Ortigia vivono ogni giorno.

“Contrariamente a quanto sostenuto dal sindaco - spiega il portavoce del Comitato, Davide Biondini - la questione dei parcheggi sotto casa per i residenti non è mai stata posta come un privilegio per diritto di nascita, tutt'altro. Abbiamo invece documentato una realtà totalmente diversa in cui grazie ad uno sforzo fatto da noi residenti adesso sappiamo, e lo sa anche l'Amministrazione comunale, che ci sono determinati posti in Ortigia e che solo 1\4 di essi è destinato ai residenti”. L’opposto di quanto asserito dal Sindaco.

Riguardo alle considerazioni sulla Navetta che percorre il periplo Ortigia, il Comitato ritiene che tale servizio non serva i residenti, abituati a muoversi prevalentemente a piedi per le loro esigenze quotidiane nell’Isola. Pertanto la navetta gira praticamente vuota, non utilizzata da quelli per cui è nata e non comprendiamo perché si continui a sostenere che tale servizio sia destinato ai residenti. L’unica cosa certa è che questo servizio, che terminerà a fine settembre, avrà un costo notevolissimo per la comunità senza che sia servito allo scopo per cui era stata pensata.

Piuttosto, quello di cui il centro storico avrebbe bisogno, sarebbe un servizio di mobilità che colleghi in modo continuo il parcheggio di via Elorina con il centro storico, permettendo a tutti i non residenti a utilizzare questa soluzione per evitare i disagi di lunghe file e la mancanza di parcheggio.

“Il nostro - prosegue Biondini - è un appello alla concretezza e alla sostenibilità. Siamo stanchi di dichiarazioni che non si basano su fatti concreti, ma su valutazioni valoriali ed edonistiche che non risolvono i problemi reali. Il nostro comitato, sin dalla sua fondazione, ha adottato un approccio basato su dati effettivi per affrontare tutte le criticità del centro storico, patrimonio UNESCO”. “Sulla base di queste superiori considerazioni, abbiamo elaborato una Carta di Sostenibilità Urbana che riteniamo essere uno strumento indispensabile per affrontare concretamente la gestione sostenibile di Ortigia e per migliorare la qualità della vita dei residenti. La carta è stata oggi trasmessa al sindaco Francesco Italia con l'invito a valutarla e a firmarla entro 10 giorni, qualora la ritenga condivisibile. Se il sindaco avrà delle osservazioni, lo invitiamo a esprimerle e a basarle su dati oggettivi”. “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo un cambio di passo che metta al centro la risoluzione dei problemi concreti, evitando dichiarazioni contraddittorie che generano solo confusione e alimentano polemiche”.