Femminicidio, un murale a Salemi per ricordare Marisa Leo

Un murale dedicato a Marisa Leo è stato realizzato da Piergiorgio Leonforte, in arte Piriongo, a Salemi, nel trapanese, in una delle facciate dell'edificio comunale del Centro Kim. L'opera è stata realizzata con il sostegno dell'Associazione Peppino Impastato di Salemi. Si tratta di un omaggio alla giovane esperta di marketing e comunicazione, originaria proprio di Salemi, uccisa lo scorso 6 settembre in Contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo dall'ex compagno, Angelo Reina, che poi si è tolto la vita a Castellammare del Golfo. L'uomo, originario di Valderice, le aveva dato appuntamento nell'azienda di famiglia in contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazara del Vallo. La donna ha lasciato una bambina di quattro anni, oggi accudita dal fratello Mauro. Marisa Leo era molto stimata professionalmente nel settore vinicolo e nel corso della sua carriera si era affermata anche oltre i confini nazionali. Un femminicidio che ha destato molta commozione nella comunità marsalese, a cui lei era molto legata e dove aveva molti amici e conoscenti. A lei è stata dedicata una sala all'interno del Museo del vino di Marsala, un murale realizzato dall'artista marsalese Fabio Ingrassia e la "Marisa Leo onlus" che sostiene le vittime di violenza che non hanno disponibilità economiche.