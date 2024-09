"Modicaltra", torna il cinema di quartiere: proiezioni alla scoperta della città

Torna, con la sua terza edizione, il “Cinema di quartiere”, l’iniziativa di Modicaltra che coniuga comunità e territorio attraverso la proiezione di film e documentari in luoghi poco valorizzati della città di Modica.

Il “Cinema di quartiere” è nato nel 2022, a seguito della mappatura del centro storico, come strumento per dare nuova vita ad angoli poco frequentati di Modica e, congiuntamente, per creare un momento di comunità condivisa. Da allora, l’iniziativa è diventata l’evento cruciale dell’anno per Modicaltra.

Anche quest’anno una delle proiezioni, la prima, avrà come protagonista un film d’animazione, adatto a tutte le età. Ecco l’elenco completo degli incontri:

5 settembre: “La tartaruga rossa” (2016), di Michaël Dudok de Wit | secondo parcheggio della spiaggia di Maganuco (dietro al lido “Carizza”);

12 settembre: “Misericordia” (2023), di Emma Dante | Pizzo Belvedere;

19 settembre: “La terra mi tiene” (2022), di Sara Manisera e Arianna Pagani | parcheggio sottostante la via Dente;

26 settembre: “The Old Oak” (2023), di Ken Loach | terrazza Treppiedi Nord.

Il “Cinema di quartiere” è concepito come un momento atto a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Pertanto, l’iniziativa è gratuita. Per rendere possibili le proiezioni e coprire parte delle spese, è stata avviata una campagna di crowdfunding, a cui è possibile partecipare tramite PayPal.