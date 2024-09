Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il romanzo di Ninni Bruschetta "La scuola del silenzio"

Sarà presentato mercoledì 4 settembre, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, il romanzo di Ninni Bruschetta "La scuola del silenzio". A dialogare con l'attore e con il giornalista Mario Azzolini sarà il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo. L'appuntamento è alle 18.

"In un paese sulla costa della Sicilia orientale, la giunta comunale ha un'idea per risollevare il teatro cittadino. Richiamare a casa come direttore artistico il figliol prodigo, che ha abbandonato la provincia e l'isola per diventare un attore di successo. Lui accetta felice, pieno di aspettative. È pronto a portare avanti un progetto innovativo e dal respiro internazionale. Ma, varcata la porta dell'edificio di fine Ottocento, quello che vede è sconfortante: i corridoi sono affollati di dipendenti annoiati che spostano carte e si accaparrano straordinari che non fanno, la biglietteria non funziona, la sartoria è abbandonata da tempo. Sballottato da questa schiera di “inutili”, come in una visione allucinata di Kafka, prova a non darsi per vinto..."

Nella foto, Ninni Bruschetta e Giuseppe Castronovo.