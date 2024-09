Vandali in azione a Monreale, danneggiata una scuola e rubato un tablet

Irruzione nell'istituto comprensivo Margherita di Navarra che si trova a Villaciambra, in territorio di Monreale, nel Palermitano. Qualcuno è entrato e ha messe a soqquadro le classi, danneggiando i sanitari dei bagni.Portato via un tablet.

"Purtroppo non è la prima volta che la scuola è presa di mira. In passato - dice il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono - ci sono state altre intrusioni. Adesso installeremo l'impianto di videosorveglianza". Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale.