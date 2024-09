Il delitto di Valguarnera, imputato processato con il rito abbreviato

Sara' processato con il rito abbreviato l'imprenditore Guglielmo Ruisi, 51 anni di Valguarnera (Enna) che deve rispondere di omicidio. Il gip del tribunale di Enna Michele Martino Ravelli, ha accolto la richiesta di rito abbreviato formulata dagli avvocati difensori Mauro Lombardo e Luca Di Salvo. A rendere possibile il rito alternativo per il capo di imputazione contestato a Ruisi, la circostanza che il Pm ha riformulato le ipotesi e non ha contestato l'aggravante dei futili motivi che rende inapplicabile il rito alternativo. Il 10 ottobre del 2023, Ruisi aveva sparato contro Salvatore Roberto Scammacca. Dopo l'ennesimo alterco in un bar, l'imprenditore edile era andato a casa, aveva preso una pistola e aveva atteso che la vittima transitasse con la sua auto in una strada del centro urbano. Scammacca, ferito a morte, aveva perso il controllo dell'auto ed aveva investito il furgoncino di un ambulante di frutta e verdura. Nell'impatto era rimasta gravemente ferita un'anziana donna, morta alcune ore dopo all'ospedale di Caltanissetta. Ruisi si era dato alla funga ed era stato arrestato il 23 dicembre 2023 in un residence di Catania dove si era rifugiato. Il processo con il rito abbreviato proseguira' il 13 novembre prossimo.