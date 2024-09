Catania, si avvicina ai genitori: padre chiama la polizia e lo fa arrestare

Un 28enne è stato arrestato a Catania dalla Polizia per aver violato la misura degli arresti domiciliari e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori. A dare l'allarme è stato il padre. Il giovane, assuntore abituale di sostanze stupefacenti, era autorizzato solamente a recarsi nel Comune di San Gregorio per lavoro. Su disposizione del pm di turno è stato sottoposto nuovamente alla misura della detenzione domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.