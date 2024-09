Vittoria, sequestrato deposito di auto da demolire

La polizia di Vittoria nell’ambito di mirati servizi straordinari di controllo del territorio volti ad infrenare ogni forma di attività illecite di dannoso impatto ambientale, congiuntamente alla Polizia locale, ha sequestrato, in località Vittoria, un’area, di circa mq 2.400 metri quadrati, adibita a deposito di veicoli, alcune in fase di demolizione altre in discreto stato d’uso. Nel corso dell’attività, 20 (venti) veicoli unitamente a ingenti quantitativi di parti di veicoli, classificati come rifiuti speciali e pericolosi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Il deposito è stato sottoposto a sequestro amministrativo, altresì le forze dell’ordine hanno effettuato immediati controlli sul proprietario, un cittadino tunisino di anni 37, regolare sul T.N., pregiudicato, al quale è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, perché responsabile della realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi.