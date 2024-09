Modica, il corso di laurea in Servizio Sociale festeggia 55 anni di presenza in città

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39), erogato dall'Università di Messina con la Scuola per Assistenti Sociali "Stagno d'Alcontres" operante da 55 anni a Modica", si propone di formare professionisti capaci di rispondere efficacemente alle sfide sociali del nostro tempo e alla domanda crescente del mercato del lavoro.

Grazie a un percorso formativo multidisciplinare, gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche nelle scienze sociali, giuridiche, economiche e psicologiche, con un focus specifico sulle tecniche di intervento e sulle politiche di welfare, per preparare futuri laureati che potranno lavorare subito dopo il conseguimento del titolo.

Oggi si assiste a una crescente richiesta di giovani assistenti sociali, sia a livello locale che nell’intera Sicilia Sud-Orientale. Ciò è testimoniato dal ruolo cruciale che questi professionisti rivestono nella promozione del benessere individuale e collettivo, nella prevenzione e gestione delle situazioni di disagio e nell'azione di inclusione sociale delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Corso è strutturato per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in costante evoluzione e prepara i laureati a operare nei molteplici contesti di Servizio Sociale - minori, famiglie, anziani, disabili, poveri, immigrati, detenuti, soggetti portatori di vecchie o nuove dipendenze, etc. - all’interno di Comuni, ASP, Ministeri vari e altri enti pubblici, organizzazioni del terzo settore, o anche come liberi professionisti.

L'accesso al Corso di Laurea è aperto a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea. L'iscrizione non prevede un numero programmato, offrendo così l'opportunità a un ampio numero di studenti di avvicinarsi a questa professione che, dopo la laurea, prepara subito al mondo del lavoro.

Per ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Servizio Sociale e sulle modalità di iscrizione basterà visitare il sito www.unimodica.it o contattare la segreteria didattica segreteria@unimodica.it.