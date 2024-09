L'attaccante del Palermo Le Douran: "Sono fiero di indossare questa maglia"

"Avevo già dei contatti con il ds del Palermo e questa è una bellissima opportunità dopo i 4 anni al Brest. Per me è un onore indossare questa maglia e portare avanti questo progetto ambizioso". Così Jeremy Le Douaron, nuovo attaccante del Palermo, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Il jolly offensivo francese è arrivato dal Brest per una cifra di circa 4 milioni di euro, lasciando il club nel quale ha spiccato il volo raggiungendo anche una storica qualificazione in Champions League. "Seguirò il Brest durante il suo percorso, è stata comunque una grande opportunità e sono fiero di essere qui al Palermo". In squadra trova parecchi francesi, situazione che certamente lo aiuterà nel suo inserimento:

"Sicuramente avendo dei francesi in squadra sarà più facile per me, l'italiano non è facile ma voglio impararlo. I giocatori che sono qui mi hanno già dato qualche consiglio". Sulla trattativa con la società di viale del Fante: "Ho scelto Palermo perché la Serie B è un bel campionato e sono molto contento di aver firmato il contratto. Spero di fare bene qui".

Le Douaron non si è sbilanciato sul suo ruolo ("sarà il mister a decidere"), ma ha ammesso di conoscere la storia del Palermo: "So che i tifosi sono magnifici, la Serie B è difficile e bisogna dare il massimo ogni partita. Non vedo l'ora di giocare. La squadra è bella, ci sono giocatori fantastici - prosegue l'attaccante -. Ci stiamo allenando per le prossime partite. Ho parlato molto con l'allenatore e speriamo che questa stagione sia migliore dell'anno scorso. La partita col Cosenza è stata davvero una bella partita.

Io giocherò dove l'allenatore vorrà: a destra, a sinistra o al centro. Sono comunque sicuro che lavoreremo bene". Infine, sul calciatore a cui si ispira: "Cavani - ha detto senza pensarci troppo Le Douaron -. Sono un giocatore molto veloce a cui piace la profondità e sono anche molto generoso in campo".