Vittoria, al “Centro Giovanile di Musica” sono aperte le iscrizioni ai corsi per strumenti a fiato

Sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali, per l'anno scolastico 2024-2025, per i vari strumenti a fiato (flauto traverso, clarinetto, sax soprano, sax contralto, sax tenore, sax baritono, tromba e trombone). Le lezioni sono tenute dal maestro Alfonso Faseli e prevedono teoria musicale, solfeggio e pratica strumentale. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi al Centro Giovanile, su appuntamento, il martedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, oppure telefonare al numero 0932- 514260. I corsi sono gratuiti.