Ragazzo di 23 anni muore in un incidente stradale a Isola Capo Rizzuto

Un giovane di 23 anni, Luigi Scumaci, di Botricello, é morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 ionica, nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Scumaci era alla guida di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Audi Q5 su cui viaggiavano alcuni turisti.

La vettura condotta da Scumaci, a causa dello scontro, si é capovolta ed il giovane, sbalzato fuori dall'abitacolo, é deceduto sul colpo. Due degli occupanti dell'Audi sono rimasti feriti e sono stati portati, con ambulanze del 118, nell'ospedale di Crotone.

Le loro condizioni, comunque, non sono gravi. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco ed al personale dell'Anas.