Floridia, Luca Brunetti (Pd) in giunta: si rafforzano Carianni e Spada

Si insedia domani in giunta a Floridia, Luca Brunetti. Il suo ingresso ratifica l'accordo tra l'amministrazione Carianni ed il Partito democratico. Ad annunciarlo è il primo cittadino che domani alle 10 terrà una conferenza stampa. Carianni spiegherà i motivi dell'allargamento della sua compagine. Alla conferenza stampa interverrà il parlamentare all'Ars dei Dem, Tiziano Spada ed il segretario del Pd di Floridia, Gaetano Vassallo. "Questo accordo - dice l'ex sindaco Orazio Scalorino- rafforza la posizione sul territorio di Spada che noi sosterremo con lealtà, così come Carianni , nelle prossime tornate elettorali".

Brunetti subentra a Ettore Sgroi che saluta e ringrazia:

"È con estremo rammarico che oggi rassegno le mie dimissioni dall’incarico di Assessore (con deleghe a Ecologia, Illuminazione Pubblica, Servizi Cimiteriali, Digitalizzazione, PNRR, Protezione Civile, Randagismo), orgogliosamente affidatomi dal sindaco Marco Carianni.

L'incarico che ho accettato e svolto con tanto entusiasmo comporta un impegno serio e costante che purtroppo non sono più in grado di assicurare. In questo anno e mezzo ho dedicato larga parte del mio tempo all’incarico di assessore, portando avanti un’azione tecnico-amministrativa con passione e dedizione totale. Purtroppo mi attendono impegni lavorativi che non mi permetteranno di svolgere contemporaneamente le mie funzioni pubbliche e la mia attività professionale con la dovuta serenità e impegno.

Tengo a ribadire che tale decisione trae origine da motivazioni di natura esclusivamente professionale, a seguito una nuova ed entusiasmante sfida di crescita che mi attende, in un ruolo di grande responsabilità.

Per questo motivo ritengo corretto e doveroso restituire le deleghe affidatemi, mettendo comunque a disposizione tutta la mia esperienza personale acquisita negli anni, per accompagnare la futura attività amministrativa e le sfide che attendono Floridia e questa squadra di governo. Approfitto di questa occasione per rinnovare la stima e fiducia nei confronti del sindaco e della maggioranza tutta, ringraziando per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e politico. Ringrazio tutti i colleghi della Giunta, con i quali ho condiviso scelte e operato nella massima trasparenza e rispetto della legalità, con l’unico obiettivo di dare risposta ai problemi e alle attese dei cittadini. Ringrazio anche l’opposizione per la correttezza dimostrata, per l’attenzione rivolta al nostro operato politico-amministrativo e per il corretto esercizio del confronto democratico.

Spero che il lavoro svolto da me fino ad oggi segnerà il cammino futuro di questa Amministrazione. Non posso non ringraziare tutti i dipendenti del nostro Comune, per la loro quotidiana attività. In particolare desidero ringraziare le persone con le quali ho lavorato a più stretto contatto: il personale tutto del Comando dei Vigili Urbani, l’Ufficio Manutenzione e l’Ufficio Tecnico.